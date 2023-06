Messina, il rione di Gravitelli inferiore ha celebrato la sua patrona, la Madonna della Consolazione

Il rione di Gravitelli inferiore ha celebrato la sua patrona, la Madonna della Consolazione, alla quale è dedicata la grande chiesa parrocchiale edificata nel decennio a cavallo fra il 1955 e il 1966. Per la prima volta il simulacro in legno raffigurante la Vergine Maria con ai piedi i santi Filippo e Giacomo è stato portato in processione la domenica successiva al giorno della solennità liturgica, il 20 giugno. Un “cambio di collocazione” rispetto a quella tradizionale di settembre, ad anni alterni, che il parroco don Giuseppe Maio ha voluto, con l’obiettivo di rinsaldare l’amore filiale della sua gente con la Vergine, che ha più volte manifestato la materna consolazione attraverso segni prodigiosi. Accompagnato dal suono festoso della banda Giuseppe Verdi di Faro Superiore, il simulacro - retto a spalla dai portatori - ha attraversato le vie del rione; don Maio ha invocato l’intercessione di Maria chiedendo per la sua gente “pace e consolazione”. Commovente la sosta dinanzi alla chiesa della Madonna delle Grazie a Gravitelli superiore, l’omaggio al parroco mons. Giovanni Impoco e la preghiera condivisa delle due comunità, che nel nome di Maria hanno confermato la bellezza di sentirsi unico popolo.