Messina, addio a Francesco Chirieleison. Portiere dell'Acr degli anni cinquanta

Lutto nel mondo dello sport e del calcio messinese. E' morto oggi Francesco Chirieleison ex portiere dell'Acr Messina negli anni cinquanta. I funerali si terranno domani alle 16:30 alla chiesa di San Pietro e Paolo in via La Farina.

Così scrivevano i figli in un post sui social nel 2020:

"Francesco Chirieleison, portiere di calcio. Ha iniziato la sua carriera sportiva in serie B militando nelle giovanili dell' ACR Messina, e disputando anche delle partite in prima squadra. Poi venne ceduto al Paternò dove venne subito amato dai tifosi per le sue doti atletiche e per le sue parate impossibili portando la squadra a disputare anni memorabili divenendone la bandiera. Fu più volte corteggiato da squadre che militavano in categorie più importanti, ma disse sempre di no, perché non potette rinunciare all'affetto che ogni domenica i tifosi gli dimostravano e che ancor oggi gli dimostrano"