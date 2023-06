Messina, a Ganzirri marciapiede devastato e buche in strada da anni

Messina città degli eventi. E i fatti non possono essere smentiti. Ma in alcuni casi servirebbe maggiore attenzione, soprattutto in zone della città che per definizione sono turistiche, esattamente come la strada che costeggia il Lago di Ganzirri. Nei pressi della scuola Evemero da Messina la situazione di criticità così da anni, come più volte segnalato da abitanti della zona e cittadini. Marciapiede distrutto e asfalto a dir poco rovinato, anche con serio rischio per chi percorre quella strada.