Messina: preso a calci e pugni il presidente di una sottocommissione da un candidato al concorso per la professione forense

Un avvocato, presidente di una sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione forense, è stato vittima di una furiosa aggressione fuori dal palazzo di giustizia di Messina da parte di un candidato che era stato bocciato poco prima. Il legale ha riportato diverse gravi ferite. La vicenda è accaduta nella serata di ieri proprio nella piazza davanti al tribunale e al fatto hanno assistito diverse persone che in quel momento si trovavano ad uscire dal "palazzaccio". Con lui si trovava anche un magistrato, un altro membro di commissione, che è stato aggredito verbalmente in maniera molto plateale.

Secondo una prima ricostruzione dei fatti dopo la bocciatura il candidato ha atteso fuori l'avvocato, per poi aggredirlo con calci e pugni. È intervenuta anche un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla vittima del pestaggio, che poi è stata trasferita in ospedale. Sulla vicenda stanno svolgendo accertamenti i carabinieri della stazione Arcivescovado e il magistrato di turno in Procura, anche per valutare il fermo dell'aggressore, che è stato individuato subito.