Messina, barche legate alla ringhiera del Ringo: intervento lampo della Polizia Metropolitana

Sono trascorsi pochi minuti dalla pubblicazione sul nostro sito (a seguito di segnalazioni di cittadini) di alcune barche e carrelli legati con catene alle ringhiere e ai pali dell'illuminazione del lungomare Ringo, da quando la polizia Metropolitana guidata dal comandante Giovanni Giardina, si è fiondata sul posto. E così, indossati i fratini gialli, due agenti della sezione tutela della Polizia Metropolitana, armati di flex, hanno tagliato le catene che ancoravano le imbarcazioni. Il materiale è stato sequestrato e contemporaneamente è scattata l'identificazione dei responsabili.

In questo caso per loro, ci sarà anche una segnalazione alla procura, come, affermava lo stesso comandante Giardina che ha personalmente seguito le operazioni. L'intervento è scattato dopo le segnalazioni di alcuni cittadini indignati, dopo che questo tratto di litorale è stato bonificato e restituito alla pubblica fruizione. Molti, infatti, i cittadini che in questi primi giorni stanno godendo di questa porzione di arenile in centro città, dotato anche di docce e passerelle.