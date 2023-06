Messina, arrestato il 35enne milazzese che ha picchiato a sangue il presidente della commissione per esami forensi

È stato arrestato dagli uomini delle volanti con l'accusa di lesioni aggravate il 35enne milazzese che ieri sera ha aggredito e picchiato a sangue un avvocato presidente di una sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione forense. Si tratta di un candidato che era stato bocciato poco prima. L'aggressione è avvenuta quasi davanti al Palazzo di giustizia e al fatto hanno assistito diverse persone che in quel momento si trovavano ad uscire dal palazzo. Il legale picchiato ha riportato diverse ferite. Con lui si trovava anche un magistrato, un altro membro di commissione, che è stato aggredito verbalmente in maniera molto violenta.

Dopo la bocciatura il candidato ha atteso fuori l'avvocato, per poi travolgerlo con calci e pugni. È intervenuta anche un'ambulanza del 118 per prestare le prime cure alla vittima del pestaggio, che poi è stata trasferita in ospedale. Sulla vicenda hanno svolto accertamenti le forze dell'ordine e il magistrato di turno in Procura, che ha disposto il fermo del 35enne. L'aggressore si trova attualmente ristretto in camera di sicurezza.