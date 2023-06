Aggressione presidente di commissione a Messina, solidarietà di Camera Civile e Ordine degli avvocati

All'indomani della aggressione di un presidente di una sottocommissione per gli esami di abilitazione alla professione forense, picchiato a sangue da un 35enne milazzese che era stato bocciato (l'uomo oggi è stato arrestato) arriva la solidarietà dell'ordine degli avvocati: "A nome dell'ordine degli Avvocati di Messina e mio personale - scrive il presidente Paolo Vermiglio - esprimo ferma condanna per la vile aggressione subita dall'avv. Antonio Lanfranchi, stimato collega del nostro Foro, al quale va la solidarietà dell'intera Avvocatura, che lo ringrazia per avere svolto con rigore e serietà l'incarico di presidente di una delle Commissioni per l'esame di abilitazione. Il Consiglio dell'Ordine assumerà ogni opportuna iniziativa a tutela della dignità e del decoro della professione forense, presidio di diritti e libertà ed incompatibile con simili episodi di violenza e di arbitrio".

Arrivata anche la solidarietà della Camera civile: "La Camera Civile di Messina - scrive la presidente Rosaria Filloramo - fermamente condanna la prevaricazione, intimidazione e l’inaudita violenza cui è rimasto vittima il collega, stimato e integerrimo professionista cui ci si stringe in segno di massima solidarietà, brutalmente aggredito nell’esercizio delle proprie funzioni di commissario d’esami da un “aspirante” avvocato che così ha reagito alla valutazione negativa della propria prova abilitante alla professione forense. Dispiace davvero osservare come l’Avvocatura debba registrare attacchi come quello subito che oltraggiano l’onore, il decoro e il prestigio di una professione cui certi comportamenti sono e rimarranno sempre estranei".