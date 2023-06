Nizza di Sicilia, 16enne si allontana da casa nuotando in mare verso Messina. Ritrovato ad Alì Terme

Allarme ieri pomeriggio a Nizza di Sicilia, dove è scattato l’allarme per un ragazzo di 16 anni scomparso in mare, di cui si erano perse le tracce. La segnalazione è giunta al numero blu 1530 della Guardia costiera, contattato dalla madre del giovane che non riusciva più a rintracciare il figlio. Il minore si era allontanato via mare nuotando in direzione Messina, ma poi non aveva fatto più rientro a Nizza. Immediatamente, dunque, è stato attivato il dispositivo di soccorso, con l’impiego di una pattuglia terrestre, delle motovedette Cp2088 e del battello Gc A82 della Capitaneria di Porto di Messina e della motovedetta Cp801 della Capitaneria di Porto di Reggio Calabria. Inoltre è stato richiesto il pattugliamento aereo del velivolo P68 ad ala fissa del Quinto Reparto Volo della Polizia di Stato di Reggio Calabria. Le unità impiegate nell’attività di ricerca e soccorso hanno pattugliato il litorale jonico da Giampilieri a Roccalumera, fin quando fortunatamente il 16enne è stato trovato ad Alì Terme in buono stato di salute ed è stato riconsegnato alla madre.