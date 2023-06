Messina, dibattito sulla separazione delle carriere dei magistrati. Presente il viceministro Sisto

La separazione delle carriere dei magistrati è un argomento spesso al centro del dibattito del pianeta giustizia tra chi vorrebbe che le carriere di giudici e pubblici ministeri seguissero percorsi separati e tra chi invece vuole che le carriere continuino a rimanere unite. Sull'argomento si discute all'università su iniziativa della Fondazione Einaudi per la presentazione del libro "Non diamoci del tu" di Giuseppe Benedetto, presidente della fondazione Einaudi. Il volume evidenzia la necessità della separazione delle carriere. A dialogare con il giornalista Nuccio Anselmo oltre all'autore anche il viceministro Francesco Paolo Sisto che ha parlato della riforma della giustizia soffermandosi sulla separazione delle carriere. "Se già la Costituzione prevede un giudice terzo e imparziale- ha detto il viceministro- la stessa distanza che c'è tra giudice e avvocato ci deve essere tra giudice e pubblico ministero". "Abbiamo scritto la riforma- ha aggiunto- con la consapevolezza di guardare alla separazione delle carriere. Siamo stati abituati ad un processo penale che condanni. Il processo penale non deve più tendere alla ricerca di un colpevole ma deve servire ad accertare la verità secondo le regole del processo penale". All'incontro sono intervenuti anche il presidente dell'ordine degli avvocati di Messina Paolo Vermiglio, il presidente della Cassa forense Valter Militi e il presidente della camera penale Pisani Amendolia Bonni Candido.