Dramma a Messina, 70enne si lancia dal terzo piano di un condominio a Paradiso

Nel villaggio Paradiso una donna di 70 anni, a quanto pare con problemi psichici, si è lanciata dal 3° piano di un condominio finendo nell'area adibita a parcheggio. Drammatica la scena a cui i residenti hanno assistito, mentre i figli della donna imprecavano per la mancata esecuzione di un TSO considerato che la 70enne aveva già manifestato istinti suicidi in precedenza. Sul posto la polizia e i sanitari del 118 che non hanno potuto far altro che constatare il decesso.