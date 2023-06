Taormina, De Luca alla guerra contro la Regione: "Divieto di transito verso il Teatro Antico"

«Ciò che Schifani e la maggioranza di governo stanno cercando di mettere in atto è una strategia di pressing nei miei confronti. Vogliono mettermi alla prova, vogliono vedere fino a dove sarò capace di spingermi per difendere i diritti di Taormina e di tutti quei comuni che fino ad oggi hanno subito la logica affaristica della Regione sulla propria pelle. Ho detto, e non è una minaccia, ma semplicemente ciò che farò che se la mia proposta non verrà approvata, emetterò un’ordinanza che dal primo luglio vieterà il transito lungo l’arteria stradale che ricade nel territorio comunale di Taormina e che conduce al Teatro antico perché non sono nelle condizioni di poter garantire sicurezza, ordine pubblico e decoro a queste condizioni».

Lo afferma il leader di Sud chiama Nord e sindaco di Taormina Cateno De Luca. «Il presidente dell’Assemblea regionale Gaetano Galvagno si sta facendo promotore di un incontro tra me e il presidente Schifani. Mi ha chiesto - ha aggiunto - se volessi incontrarlo. Ho risposto che non ho problemi a confrontarmi con Schifani. Sicuramente non andrò a inginocchiarmi alla sua corte». E conclude: «L'unica cosa che questo parlamento deve fare adesso, di fronte a quest’ulteriore riprova della pochezza politico-amministrativa di Schifani, è staccare la spina. Che si vada subito al voto».

La battaglia sui siti archeologici

«Per bloccare un emendamento alla manovrina in discussione nel Parlamento regionale che prevede per i Comuni dove ricadono parchi e siti archeologici in cui si organizzano grandi eventi un ristoro economico del 10-20% sul totale dei biglietti venduti per coprire le spese del decoro urbano, il presidente Renato Schifani ieri a mezzanotte ha minacciato le dimissioni». Lo ha detto il sindaco di Taormina e deputato regionale, Cateno De Luca, in una diretta Fb. Durante il video seguito da quasi 1.500 persone, Cateno De Luca, leader di Sud chiama Nord, ha ricevuto la telefonata di Gianfranco Miccichè mettendolo in viva voce. L’ex leader di Fi ha elogiato De Luca, sostenendo la sua azione e incoraggiandolo ad andare avanti nelle sue battaglie. «Non mi faccio intimidire dal presidente Schifani - ha detto De Luca - Assieme all’emendamento che riguarda tutti i Comuni ho portato avanti la trattativa con l’assessore regionale ai Beni culturali Francesco Scarpinato, una persona per bene che ha capito il problema di Taormina dove sono in corso 40 grandi eventi, e da uomo delle istituzioni sta collaborando con me per trovare una soluzione, ma per questo è stato minacciato da Schifani». A quel punto Miccichè, sempre in collegamento telefonico e in viva voce, è intervenuto: «Schifani è una persona che vive delle sue vendette. Non gliene frega niente del bene della Sicilia, vive di rancori e di vendette». De Luca ha subito aggiunto: "Caro Gianfranco, siamo già in campagna elettorale».

Pd-M5S: "Il Governo è alla frutta"

«Se questo della manovrina-bis doveva essere un banco di prova per testare lo stato di salute della maggioranza, per Schifani e i suoi non ci sono certo buone notizie e le prospettive per questo governo sono tutt'altro che rosee. Questo governo sembra già alla frutta». Lo affermano i capigruppo del M5s all’Ars, Antonio De Luca, e del Pd, Michele Catanzaro. «Abbiamo assistito - dicono - ad una maggioranza spaccata e in crisi di nervi, con grandi frizioni sugli emendamenti aggiuntivi e con il presidente della Regione che è arrivato addirittura a minacciare le dimissioni. Si è creato un clima tale che non ha consentito al governo di portare a casa la manovra con il voto finale, che è stato rimandato alla prossima settimana. E’ la prova che la coesione dei partiti che sostengono Schifani è in continuo deterioramento, e non abbiamo ancora completato il primo anno di legislatura». Sulla manovra, concludono Antonio De Luca e Michele Catanzaro, «non possiamo che ribadire il nostro giudizio: un contenitore pressochè vuoto che serve poco alla Sicilia. Per fortuna siamo riusciti a evitare la pioggia di emendamenti aggiuntivi e a rinviare la discussione di tutte quelle norme che servivano al governo per garantirsi il consenso dei singoli deputati e non certo ai siciliani».