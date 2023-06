Messina, i fratelli Alessandro e Vincenzo Squatrito protagonisti con la loro granita alla mandorla su "La 7"

Domenica mattina, alle 10, la gelateria "Ritrovo Orchidea", di Oliveri, sarà protagonista su "La 7" con la granita alla mandorla dei fratelli Alessandro e Vincenzo Squatrito, nel programma settimanale condotto dalla messinese Mariagrazia Cucinotta, "L'ingrediente perfetto", che va in onda tutte le domeniche. Dunque, questa volta, la nota attrice peloritana porterà nelle case degli italiani un patrimonio strettese che tutti ci invidiano e che non ha eguali. E anche la coppia dei gemelli Alessandro e Vincenzo Squatrito, che, in questi anni, con passione e sacrifico, hanno portato avanti non soltanto una tradizione, fondando la prima scuola di granita siciliana, ma hanno fatto anche incetta di premi e riconoscimenti a livello nazionale . E la granita di mandorla del "Ritrovo Orchidea", d'altronde, come quella di pistacchio, è creata con materie prime siciliane e lavorate con il mulino a pietra.