Giardini, politica locale ai titoli di coda. Si lavora in cerca di soluzioni

La situazione di precrisi politico-amministrativa, a Giardini Naxos, si è cristallizzata fino al punto che appare di difficile soluzione. Troppi “no” e pochi “si” tengono basse le speranze. A lavoro già da qualche settimana per cercare di smussare le rigide posizioni e i risentimenti del “tutti contro tutti” - che si sono innescati in questi due anni e mezzo - sono il primo cittadino Giorgio Stracuzzi e l’ex capogruppo della lista civica vincitrice, Roberto Schilirò, che giorno dopo giorno sta mediando con le varie anime politiche, per trovare la giusta quadra.

La maggioranza consiliare infatti ha eroso il suo patrimonio umano fino a chiedere aiuto alla minoranza, per far passare i punti posti all’ordine del giorno in Aula. A rappresentare il rovescio della stessa medaglia è la Giunta, che invece di galoppare ha fatto pesare l’inesperienza e una non visione di paese. Oggi il recupero appare alquanto difficile considerato, tra l’altro, lo scollamento dei vari pezzi che compongono il puzzle politico.

Le tante anime insomma non riescono più a stare assieme ed arrivare alla naturale scadenza del primo mandato elettorale al punto che già si parla di Giunta tecnica per rilanciare l’esecutivo. Le velleità di alcuni componenti di ricandidarsi per la seconda volta e proseguire il percorso di crescita, non viene nascosto. Stracuzzi, tuttavia insegue il difficile compito di recuperare il “S.i.r.u.” (Sistema Intercomunale di Rango Urbano) che, assieme ai comuni della fascia ionica-etnea, porterebbe tutta una serie di finanziamenti utili alla crescita delle comunità locali. Ci riuscirà? Le fumate nere che si stagliano sul cielo della baia di Naxos indicano non poche difficoltà. Alle 9 di oggi ci sarà la riunione della Seconda commissione consiliare per decidere cosa fare del “S.i.r.u.”. Il presidente Leotta ha chiamato a raccolta i componenti Barbagallo, Treffiletti, Saglimbeni e Palumbo. L’argomento va infatti riportato nel parlamentino cittadino.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina