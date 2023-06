Tutto pronto per “Messina Street Fish”: ecco tutti gli operatori presenti

Alla presenza del sindaco Federico Basile e dell’assessore agli Spettacoli e Grandi Eventi Cittadini Massimo Finocchiaro,si è svolta la conferenza stampa di presentazione della manifestazione “Messina Street Fish”, cui ha partecipato l’amministratore di “Eventivamente” e ideatore del format del gusto Alberto Palella. L’evento, promosso da “Eventivamente” e coorganizzato con il Comune di Messina, è in programma da domani, giovedì 22, sino a domenica 25 giugno, a Capo Peloro, con il patrocinio del Comune e della Città Metropolitana di Messina, della Camera di Commercio, dell’Università degli Studi di Messina, con visitME, il portale di turismo e cultura della città, ideato dal Comune, e grazie al supporto di sponsor privati.

Obiettivo dell’Amministrazione comunale, che ha sposato l’iniziativa, è la valorizzazione delle attività produttive ed enogastronomiche e della nuova Arena di Capo Peloro. «Questa estate 2023 - ha detto il sindaco Federico Basile presentando l’iniziativa - restituirà alla fruizione della cittadinanza e dei turisti presenti in città una delle aree più suggestive di Messina». «Lo spin off di Messina Street food fest - ha spiegato l'organizzatore, Antonio Palella - ormai è entrata nel cuore dei messinesi, e in questa versione estiva abbiamo pensato di utilizzare il brand Messina street Fish, e di svolgere la manifestazione in uno scenario bellissimo l’arena di capo Peloro. Saranno quattro giorni di cibo, musica, aggregazione all’interno di questa cornice meravigliosa di fronte allo Stretto che tutti ci invidiano».

A Capo Peloro è iniziato, intanto, l'allestimento delle casette nella zona del Pilone. Saranno in tutto 33: 11 dedicate a pietanze a base di pesce, 7 ai dolci, 15 al salato. Ci saranno poi 6 punti beverage e 8 punti cassa.