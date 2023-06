Paura a Lipari, auto si ribalta e prende fuoco. Un ferito in ospedale

Oggi, la squadra del distaccamento dei vigili del fuoco di Lipari, intorno alle 15, è intervenuta in località Castagna, zona Cave di Pomice, per l’incendio di un’autovettura verificatosi a seguito del ribaltamento della stessa. La squadra dei vigili del fuoco ha provveduto ad estinguere l’incendio e mettere in sicurezza l’area interessata dall’incidente.

Il conducente, un uomo adulto, ha riportato lievi ferite e si è recato autonomamente presso l’ospedale cittadino. Sono intervenuti, per gli adempimenti di competenza, i carabinieri di Lipari ed il soccorso stradale.