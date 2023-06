Milazzo, entro fine mese la nuova platea amovibile al Castello

Entro fine mese sarà pronta, ma è già un bel colpo d’occhio la nuova platea amovibile che il Comune ha deciso di realizzare al Castello dopo la rimozione della vecchia struttura che tra gli anni 90 e 2000 ha consentito di realizzare cartelloni estivo di rilievo (si sono esibiti da tra gli altri Carreras, Mario Biondi e Venditti) e che è stata smontata l’anno scorso. La nuova tribuna da quasi 2.000 posti che consentirà di organizzare spettacoli teatrali e musicali all’interno della cittadella fortificata come avveniva in passato. E già quest’anno accoglierà artisti del calibro di Battista, Cicchella, Drusilla Foer e GianMaria che con il proprio concerto, il prossimo 13 luglio “inaugurerà” la nuova struttura. Nel sopralluogo di questa mattina oltre ai tecnici e i componenti della commissione che dovrà rilasciare l’autorizzazione per gli spettacoli sono intervenuti il sindaco Pippo Midili e l’assessore ai lavori pubblici Santi Romagnolo.