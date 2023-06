Messina, presto in azione gli autovelox di Pace e S. Margherita. E con telecamere a protezione

Di uno si erano perse le tracce dopo l'azione dei vandali che addirittura diedero fuoco al dispositivo. L'altro è di nuova collocazione e servirà a rilevare l'alta velocità in entrambi i sensi di marcia. Il primo si trova a Pace, dove i tecnici stanno rimuovendo la vecchia carcassa del precedente e collocando un nuovo impianto. Il secondo a Santa Margherita lungo il rettilineo dove spesso auto e moto raggiugono velocità elevatissime. Qui, il nuovo dispositivo, potrà rilevare anche l'infrazione dei mezzi che viaggiano sulla corsia opposta. Entreranno in funzione a breve, non appena sarà collocata l'apposita segnaletica. Ma un'altra novità riguarda l'installazione di telecamere di sorveglianza per scoraggiare l'azione dei vandali che, come è noto, non si sono mai tirati indietro nel distruggere o disinnescare le funzioni di questi impianti.

Foto Alessio Villari