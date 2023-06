Messina, l’isola pedonale rimane “parziale”: dialogo aperto coi commercianti

Con ogni probabilità anche per il mese di luglio l’isola pedonale di viale San Martino rimarrà parziale. E cioè via libera alle auto dal lunedì al venerdì e chiusura al traffico nei fine settimana. Complici l’inizio della sessione estiva dei saldi e il prevedibile “svuotamento” della città, che si trasferisce nelle case al mare, nell’amministrazione Basile prende corpo l’idea che non avrebbe senso interrompere oggi quella che è stata presentata come una sperimentazione, ma che in realtà è un modo per prendere tempo con la frangia dei commercianti più ostile alla pedonalizzazione.

Ma c’è anche – e questo il sindaco Basile per primo lo ha ammesso fin dall’inizio – la volontà di non dare “alibi” a nessuno. Del resto la linea è tracciata e da quella non si torna indietro: l’isola pedonale di viale San Martino sarà permanente, sette giorni su sette, e sarà probabilmente anche più ampia di quella che attualmente viene attivata nei fine settimana.

Ma il sindaco ha scelto la via del dialogo e proseguirà su questa scia nei prossimi giorni, quando tornerà ad incontrare una rappresentanza dei commercianti, dopo il primo e turbolento faccia a faccia di inizio maggio, proprio pochi giorni dopo la decisione di riaprire il Viale alle auto nei giorni feriali. Le premesse sembrano essere più concilianti, stavolta. L’obiettivo è trovare un punto d’incontro, che può essere raggiunto con una maggiore attrattiva dell’isola ed alcuni accorgimenti viabili per quanto riguarda le traverse.

