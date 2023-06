Gasolio nella rete idrica, cessato allarme a Messina. Ma per precauzione l'acqua non è ancora potabile nella zona gialla

Gli esiti delle campionature effettuate nelle ultime 48 ore evidenziano un ritorno ai valori di conformità delle acque, permane, tuttavia, a scopo precauzionale, il divieto per uso potabile in tutta l’area oggetto d’attenzione.

Una nuova Ordinanza Sindacale, la n°133 di oggi 21 giugno, fa seguito alle precedenti n°122/2023 del 16 giugno, n°116 del 13 giugno e n°118/2023 del 14 giugno scorsi, segnando dunque il passaggio a zona ‘gialla’ anche della porzione ‘rossa’ del centro città.

Pertanto, in tutta l’area compresa tra le vie tra le vie Tommaso Cannizzaro, Ghibellina, Santa Cecilia, Primo Noviziato, viale Italia e la scalinata Santa Barbara L’ACQUA RESTA ANCORA NON POTABILE

Né utilizzabile per cucinare mentre si potrà usare per: igiene personale, igiene della casa, sciacquone WC

Nel frattempo, continuano le operazioni di monitoraggio e controllo dell’acqua distribuita nell’intera area interessata dal fenomeno al fine di garantire alla popolazione la massima incolumità.

Per quanto concerne le precauzioni da seguire per la pulizia dei serbatoi privati, invece, l’Azienda Sanitaria Provinciale ha suggerito il lavaggio con acqua, preferibilmente calda ed ad alta pressione.

È cessata l’attività dei presidi prefettizio e comunale di gestione delle crisi (CCS e COC) mentre, sino a totale ripristino della normalità, restano attivi i presidi a supporto e assistenza alla popolazione: o le autobotti di AMAM SpA in n°3 punti: piazza Masuccio, viale Italia, piazza Lo Sardo