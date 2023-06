Autostrade siciliane, rinnovamento delle concessioni per le aree di servizio

Il Consorzio autostrade siciliane ha avviato un processo di rinnovamento delle concessioni per le aree di servizio e ristoro sulle autostrade A 18 Messina - Catania e A 20 Messina - Palermo. Lo rende noto lo stesso Cas.

Il primo trasferimento gestionale si è verificato presso l'area di servizio di Aci S. Antonio Ovest tra l’operatore uscente «Eni Sustainable Mobility Spa» e la società «Saccne Rete Srl» (affidatario subentrante) con marchio Italiana Petroli Spa.

«Durante i prossimi 12 anni, rinnovabili per 24 mesi - sottolinea il Cas - verranno effettuati adeguamenti e ristrutturazioni delle aree di servizio, inclusi miglioramenti per accogliere i viaggiatori, aumentare i parcheggi, creare aree relax per camionisti e offrire una più ampia gamma di prodotti nel ristoro. L’obiettivo è fornire servizi adeguati alle esigenze dei turisti e promuovere la transizione verso una mobilità sostenibile».