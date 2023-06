Santa Teresa Riva, manca il personale: l’Ast cancella le corse

Un altro taglio, l’ennesimo, inaccettabile per territori dove i collegamenti tra il mare e la collina sono fondamentali per tenere vive alcune realtà.

Da oggi l’Azienda Siciliana Trasporti non effettuerà più alcune corse nella valle d’Agrò, lasciando diversi paesi senza un servizio primario. La società, con una nota inviata ai Comuni di Antillo, Casalvecchio Siculo, Limina, Roccafiorita e Savoca, ha fatto presente che «a causa della recente e progressiva contrazione del personale viaggiante in forza alla sede di Messina, attribuita alla quiescenza ed al trasferimento volontario del personale in altre aziende, nonché all’attuale impossibilità di reperire unità lavorative in sostituzione, non potrà temporaneamente effettuare alcune corse», sparite dall’orario delle linee extraurbane. Il taglio riguarda in particolare quattro collegamenti pomeridiani: le linee Roccafiorita-S. Teresa di Riva con partenza alle 15 e arrivo alle 15.45 e S. Teresa di Riva-Roccafiorita (18.15-18.50), entrambe con fermate a Scifì (Forza d’Agrò) e Limina; le linee Antillo-S. Teresa di Riva con partenza alle 15 e arrivo alle 15.50 e S. Teresa di Riva-Antillo (18.15 - 19.10), con fermate a Casalvecchio Siculo, Savoca e S. Alessio Siculo. Così da Roccafiorita a S. Teresa di Riva rimane solo il collegamento delle 6.25 e, sul percorso inverso, alle 8.30, mentre sulla Antillo-S. Teresa di Riva solo alle 6.25 e al ritorno alle 7.40.

La replica dell'AST

“Nessun isolamento per quanto riguarda il trasporto pubblico nei paesi della valle d’Agrò, i collegamenti fra il mare e la collina sono assicurati da quattro corse e non solo due, sino al primo pomeriggio”. È quanto afferma l’Azienda Siciliana Trasporti in merito alla riduzione di alcuni collegamenti pomeridiani tra Santa Teresa di Riva e i centri collinari e montani di Antillo, Casalvecchio Siculo, Limina, Roccafiorita e Savoca, di cui abbiamo dato notizia ieri. “I tagli riguardano solo le corse dopo le 15 - spiega l’azienda - perchè abbiamo preferito mantenere le corse mattutine in quanto rispetto a quelle pomeridiane hanno un maggiore flusso di utenza. Da Roccafiorita a Santa Teresa di Riva i bus partono alle 6.25 e alle 9.15, da Santa Teresa di Riva a Roccafiorita alle 8.30 e alle 14.20; da Antillo a Santa Teresa di Riva la prima corsa è alle 6.25 e la seconda alle 9; da Santa Teresa di Riva ad Antillo alle 8 e alle 14.10”.

Eliminate, invece, per carenza di personale, le corse con partenza alle 15 da Roccafiorita e Antillo e con partenza alle 18.15 da Santa Teresa di Riva. Ma i sindaci non ci stanno e nella nota inviata all’Ast, alla prefetta di Messina e all’Assessorato regionale delle Infrastrutture e della Mobilità chiedono invece “che non venga sospeso l’unico servizio pubblico che garantisce il collegamento con la costa” e restano in attesa di un incontro con l’assessore regionale al ramo, Alessandro Aricò, per esporre i disagi delle popolazioni.

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina