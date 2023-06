Sabbia a piazza Duomo, Messina si prepara ad accogliere il beach volley ProTour

A Piazza Duomo, con lo scarico della sabbia, sono cominciate le operazione propedeutiche per lo svolgimento della tappa siciliana del beach volley ProTour che si svolgerà a Messina dal 29 giugno al 2 luglio. Uno degli spazi più suggestivi della città sta per essere trasformato in una arena per sport più amato dell’estate. Saranno montati quattro campi due di gioco e altrettanti di allenamento.

“La tappa non poteva essere organizzata sulle spiagge messinesi per questioni legate alla tipologia di sabbia, ai vincoli paesaggistici e alla logistica” hanno detto gli organizzatori.

56 le coppie di giocatori in gara provenienti da tutte e cinque i continenti già dal 27 giugno i primi allenamenti a Piazza Duomo. Duecento fra atleti dirigenti tecnici e arbitri 500 persone compreso l’indotto sbarcheranno a Messina a fine mese per questa tappa siciliana del beach Pro Tour.