Pulizia di arenili e terrapieni, al via la stagione balneare a Milazzo

Anche quest’anno buone notizie per la città di Milazzo sul fronte della balneazione. Il tradizionale report della Regione (dipartimento attività sanitarie-Osservatorio epidemiologico), sulla base dei dati dell’Asp, non evidenzia alcuna criticità delle acque nella riviera di Ponente e sono solo due le zone che dovranno essere ritenute off limits, anche se di fatto lo sono sempre state, visto che riguardano il tratto compreso tra il porto e la Raffineria.

Tutti i lidi della riviera di Ponente hanno riaperto i battenti, completata la pulizia delle spiagge, installate le docce e, già in questa settimana saranno sistemate anche le passerelle (una quindicina lungo il litorale) per migliorare l’accessibilità all’arenile di anziani e disabili. Non solo. Da quest’anno, grazie ad un progetto dell’assessorato delle Politiche sociali sarà assicurato un servizio di balneazione assistita, in spiaggia libera, per soggetti diversamente abili non deambulanti. Tali aree saranno attrezzate con due stalli per il parcheggio delle auto munite del contrassegno per la sosta dei disabili, pedana che collega il parcheggio auto fino alla battigia e di una sedia job per il trasporto dei disabili richiedenti la prestazione. Tutte le postazioni saranno dotate di una sedie Job, di un bagnino, un assistente alla balneazione, un ausiliario per accompagnare il disabile direttamente in acqua. Un segno sicuramente di civiltà..

