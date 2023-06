“Pronto, sono Papa Francesco...”, la telefonata che riempie di gioia una famiglia di Acquedolci: “Gli avevamo scritto per raccontare la nostra storia”

Sono le 11,30 del 14 giugno quando squilla il cellulare di Francesca: lei pensa subito si tratti di un call center ma a parlare, dall’altra parte, è Papa Francesco. Francesca Spinello, 35 anni e Antonello Calà 45, sono una coppia di Acquedolci che il 29 agosto di tre anni fa ha dato alla luce una splendida bambina di nome Gloria. Nel mese di aprile Francesca decide di scrivere una lettera per raccontare l’esperienza della gravidanza e della maternità, desiderosa che il pontefice potesse conoscere la storia di questa famiglia e dare la sua benedizione. Francesca consegna la missiva a una sua cara amica, madrina della piccola Gloria, suor Valeria Marotta delle Figlie di Maria Ausiliatrice dell’Istituto don Bosco di Messina, conosciuta negli anni che la religiosa aveva trascorso a Sant’Agata di Militello. L’occasione arriva inaspettata durante i giorni del ricovero: suor Valeria manda la lettera con il contatto telefonico della giovane al cappellano del Gemelli suo amico, don Nunzio Currao che il 14 giugno, il giorno dopo la solennità liturgica di Sant’Antonio di Padova, la stampa e la porta in stanza al Santo Padre.

“Un’emozione grandissima ricevere la sua telefonata, indimenticabile. Nonostante la sofferenza fisica ha pensato a noi, dandoci la benedizione che tanto desideravamo” racconta Francesca, la quale aveva subito capito che non poteva trattarsi di uno scherzo; “la sua voce - ha detto - è inconfondibile”. La gioiosa reazione di pianto ininterrotto le aveva permesso di dire ben poco al suo interlocutore speciale, sebbene lui sapesse già tutto: in quelle righe scritte con il cuore c’era la bellezza di una famiglia innamorata della vita, forte e tenace, particolarmente devota a S. Rita e a Sant’Antonio; “lui spesso, rivela la ragazza, nel mese della sua festa ci ha manifestato la sua presenza, proprio come in quest’occasione”. Quel giorno con Francesca c’era la sorella Angela, anche lei in lacrime: “Cercavamo un altro telefono per poter registrare la voce del Papa e farla sentire a mio marito che era a lavoro”, racconta Francesca. Una telefonata breve ma intensa, al termine della quale papa Francesco ha chiesto alla giovane lo stesso sostegno spirituale che aveva garantito per la sua famiglia: “Io prego per voi - ha detto - e voi pregate per me”.