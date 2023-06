Catemoto... De Luca, se ne parla con la Uil. Ospite anche il sindaco Basile

La Uil Messina, nell’ambito delle molteplici iniziative programmate nel nostro territorio, ha organizzato la presentazione del saggio “Catemoto De Luca II” scritto dal giornalista Emilio Pintaldi. L’evento si svolgerà martedì 20 giugno alle ore 18.30 presso la location, decisamente suggestiva, del ristorante “dal Professore” sito in Via Consolare Pompea 113. L’autore del libro si confronterà con Ivan Tripodi, segretario generale della Uil Messina, ed Enzo Caruso, assessore comunale alla cultura, in un dibattito a tutto campo che sarà moderato dalla giornalista Francesca Stornante. Alla presentazione sarà presente il sindaco di Messina Federico Basile.