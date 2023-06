Lite in spiaggia a Scicli, accoltellati due fratelli

Due fratelli tunisini sono stati accoltellati durante una rissa con due connazionali nel lungomare di Cava d’Aliga, frazione marinara di Scicli, quando in spiaggia si c'era un centinaio di bagnanti. I feriti hanno riportato ferite da arma da taglio in varie parti del corpo. È stato chiamato il 118 per il trasporto in ospedale al Maggiore Nino Baglieri di Modica. Sono in corso le indagini dei carabinieri della tenenza di Scicli per ricostruire quanto accaduto e risalire all’autore o agli autori del ferimento.