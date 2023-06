Nudo in spiaggia a 84 anni, denunciato anziano a Roccalumera

Forse ha pensato di poter approfittare dell’assenza di persone e di poter trascorrere qualche ora come mamma l’ha fatto, ma la sua scelta gli è costata cara e, alla fine, non solo si è dovuto rivestire ma, presto, dovrà anche recarsi in un’aula di Tribunale per giustificare quanto fatto.

Protagonista della vicenda un bagnante avanti con gli anni, che ieri mattina è stato sorpreso sulla spiaggia libera di Roccalumera mentre era disteso al sole completamente nudo.

L’uomo, un 84enne originario della cittadina ionica, era sdraiato sull’arenile nella zona nord del paese, a metà altezza tra la battigia e il lungomare, e la sua presenza è stata notata anche da altri bagnanti che si trovavano nelle vicinanze.

Nel giro di pochi minuti sono arrivati i carabinieri della locale Stazione, la cui presenza del “naturista” non è sfuggita durante l’attività di controllo del territorio, e una volta avvicinatisi hanno invitato l’anziano a rivestirsi procedendo al contempo a identificarlo.

L’uomo, sorpreso e imbarazzato alla vista del militari, pensava evidentemente di poter andare liberamente alla ricerca di un’abbronzatura... integrale, ma non aveva fatto i conti con la legge che consente questa pratica solamente nelle spiagge appositamente dedicate ai nudisti.

