Messina, progetti per 222 milioni di euro: dalla transizione ecologica e digitale al dissesto idrogeologico

Cinque obiettivi primari, trenta progetti, 222 milioni di euro da spendere nei prossimi anni, con scadenze certe, perché altrimenti, come avviene sempre nel caso delle risorse europee, si perderanno le somme stanziate. Ieri mattina, a Roma, il sindaco Federico Basile ha sottoscritto, insieme con il direttore dell’Agenzia della Coesione territoriale Giorgio Martini, l'atto d'obbligo per l'avvio delle attività previste nel programma strategico del Comune di Messina, che si avvale dei fondi del Pon 2021-2027, destinati alle Città metropolitane.

Le macroaree di intervento riguardano l'innovazione digitale, ambiente e transizione ecologica, la mobilità, i servizi sociali, i sostegni alle pmi e la rigenerazione urbana. Tra i vari progetti, diversi riguardano proprio l’innovazione nei servizi digitali, le bonifiche e la difesa del suolo, la messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, strutture per incentivare il trasporto pubblico locale e il completamento di opere già avviate con l'attuale programma. «Abbiamo ricevuto un plauso da parte dell'Agenzia – dichiara il sindaco Federico Basile – per le attività che il Comune di Messina sta realizzando al fine di completare il ciclo di programmazione 2014-2020. Messina sta dimostrando che, meglio di altre Città metropolitane, riesce a programmare e realizzare il proprio futuro grazie ai fondi concessi che stanno già cambiando il volto della città».

Nei giorni scorsi, il direttore generale del Comune, Salvo Puccio, aveva rappresentato la città di Messina in occasione della prima riunione del Comitato di sorveglianza del “Pn Metro Plus e Città medie Sud 2021-2027”, tenutosi a Genova. Si era parlato proprio del programma che per la città dello Stretto “vale” una cifra consistente, quei 222 milioni di euro, che possono servire a migliorare i livelli di qualità del vivere urbano, sui vari fronti indicati dalla programmazione. Come dichiarato da Puccio, «questi progetti vanno letti in una visione più ampia, quella di una pianificazione complessiva, in quanto potrebbero venire realizzati con i fondi del Pon plus o con quelli di altri programmi grazie al quale Palazzo Zanca beneficia di ulteriori risorse. Questo permetterebbe di avviare i cantieri in anticipo. In ogni caso, questi 222 milioni di euro verranno spesi tutti».

Tra i progetti, si va dall’istituzione della Casa-Museo di Antonello da Messina alla riqualificazione della Galleria monumentale del Gran Camposanto; dalla messa a norma della Galleria di Arte moderna e contemporanea alla realizzazione di “Sportelli giovani”; dalla nuova Foresteria per i fuorisede ubicata a Gazzi a vari interventi per la lotta al dissesto idrogeologico; dalla trasformazione digitale di tutti i servizi comunali alla creazione di una Banca dati unica.

La Programmazione 2021-2027 prevede in Italia la realizzazione di 48 programmi cofinanziati a valere sui fondi strutturali. Il Fondo europeo di sviluppo regionale (Fesr) e il Fondo sociale europeo plus (Fse+) cofinanziano 38 programmi regionali (Pr) e 10 programmi nazionali (Pn). Sono 17 i programmi regionali cofinanziati dal Fesr e altri 17 quelli cofinanziati dal Fondo sociale europeo plus; 4 i programmi regionali plurifondo cofinanziati dal Fesr e dal Fse+); 3 i programmi nazionali cofinanziati dal Fesr e uno cofinanziato dal Fse+), cinque, infine, i programmi nazionali plurifondo cofinanziati dal Fesr e dal Fse+). I programmi operativi sono sottoposti a verifiche periodiche da parte del Comitato nazionale di sorveglianza.