Firmato l'atto con cui Messina riceve i 222,5 milioni di euro del programma PON Metro Plus 2021-2017

Stamattina il sindaco Basile e il direttore generale Salvo Puccio hanno firmato con l’Agenzia di coesione l’atto d’obbligo con cui Messina riceve i 222,5 milioni di euro del programma Pn Metro Plus 2021-2017. Con il Pnrr è la più grande fonte di finanziamento extrabilancio del Comune e rappresenta un mezzo di sviluppo e progettazione unico. Messina spenderà questi fondi in 30 progetti. Fra i più interessanti ci sono sicuramente la realizzazione della struttura che dovrà ospitare l’I-hub, della digitalizzazione in cloud delle attività allo sportello anche dei quartieri, di una lunga serie di attività dei servizi sociali, di diverse rigenerazioni urbane, specie sul lungomare cittadino, e poi bonifiche e difesa della costa

Soddisfatto il sindaco Basile

"Innovazione nei servizi digitali, bonifiche e difesa del suolo, messa in sicurezza di scuole ed edifici pubblici, strutture per incentivare il TPL e completamento di opere già avviate con l'attuale programma. Anche un plauso da parte dell'agenzia all'attività che il Comune di Messina sta dimostrando nel completare il ciclo di programmazione 2014-2020. Messina sta dimostrando che, al pari e al meglio di altre città metropolitane riesce a programmare e realizzare il proprio futuro grazie ai fondi concessi che stanno già cambiando il volto della città".