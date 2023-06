Dall'hub alle strade del centro Messina sempre più città cantiere

Sarà un’estate ricca di cantieri in città, specie in centro. La stringente necessità di spendere i fondi che arrivano dallo Stato o dall’Europa entro scadenze temporali ben precisa, da una parte, costringe a finire le opere ed è un naturale stimolo per che deve operare, d’altro canto, però, quando si approssimano le “date obiettivo” si rischia di avere un sovraccarico di attività.

Alla lunga lista di cantieri già programmati si aggiungono adesso anche quelli per il rifacimento di cinque arterie cittadine. Oggi si chiuderà la manifestazione d’interesse per l’aggiudicazione degli appalti per gli interventi di ripristino, recupero, e miglioramento della qualità ambientale di tratti delle vie Adolfo Celi (ex SS 114), Cesare Battisti, La Farina, viale Boccetta e viale della Libertà. Per ciascuno saranno spesi 1.360.000 euro con eccezione di viale Boccetta per il quale sono previsti 1.173.000 euro. Il totale è di oltre 6,6 milioni di euro. A base d’asta, al momento degli inviti dell a procedura sono andati per tutti e cinque poco meno di un milione di euro. I fondi resi disponibili consentono il rifacimento del fondo di circa 1,5 km (4,5 complessivi) per le vie Celi, Battisti e Boccetta. Quasi due km per via La Farina e Libertà.

Si tratta di interventi non di semplice bitumazione. Per far rientrare queste opere nell’alveo degli obiettivi del Pon Metro 2014-20, infatti, è stato progettato un intervento particolare e anche piuttosto utile in strade a così alto impatto veicolare.

Sarà steso un tappeto di asfalto con speciali caratteristiche fonoassorbenti e drenanti che avrà la possibilità di ridurre l’inquinamento acustico e vista la porosità dell’agglomerato, anche di far “scivolare” l’acqua verso le condotte sotterranee di scolo riducendo gli allagamenti dei temporali.

