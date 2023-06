Condotta idrica inquinata a Messina, in viale Italia trovato un tombino pieno di acqua e gasolio

Possibile svolta per la vicenda che riguarda l'acqua inquinata in centro città. Le ricerche del punto di inquinamento si sono concentrate sul viale Italia. L’Anam, i vigili del fuoco la polizia municipale e anche il Comune con l’assessore Minutoli da qualche minuto hanno individuato un pozzetto di fronte ad un condominio attraverso il quale, fino a trent’anni fa, veniva caricato nei serbatoi il gasolio per il riscaldamento. Il tombino una volta aperto era pieno di acqua e gasolio. I più sono propensi a pensare che questa possa essere la fonte dell’inquinamento. Nelle prossime ore ovviamente si potranno avere certezze o aggiornamenti sulla vicenda.

Al servizio dei cittadini, sono ancora presenti tre autobotti attivate da AMAM SpA in tre punti: piazza Masuccio, viale Italia e piazza Lo Sardo.