Acqua inquinata nel centro di Messina: scattano verifiche sul tipo di gasolio

Riunione questa mattina in prefettura nella sala della Protezione civile per approfondire il tema dell’inquinamento idrico in centro città. L’Amam in queste ore verificherà attraverso le analisi che sono state effettuate in questi giorni la tipologia di gasolio che è stata trovata nelle tubazioni per poter appurare se si tratti di carburante da autotrazione o gasolio per riscaldamento questo potrebbe restringere il campo rispetto alla fonte della commistione con la tubazione che porta l’acqua a decine e decine di famiglie della zona nella quale ieri il sindaco Basile ha confermato il divieto di uso potabile. Il consiglio però resta quello di non utilizzarla nemmeno per fini igienici anche se bollita.

In prefettura è stato anche sollevato il problema degli esercizi commerciali che somministrano cibi e bevande nella zona e per i quali occorre una verifica puntuale delle norme igieniche in questa fase così delicata. Intanto la polizia municipale ha già avviato i controlli nei condomini e negli esercizi commerciali del quadrilatero per censire i serbatoi e le cisterne che si trovano all’interno così come previsto sempre dall’ordinanza del sindaco di ieri.