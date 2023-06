Acqua contaminata, l'Amam di Messina: "Area ristretta, ma necessario non usarla in tutta la zona"

I vertici dell'Amam di Messina lo ribadiscono, anche se l'area della perdita di gasolio è stata ristretta, è necessario continuare a non utilizzare l'acqua in tutta la zona prevista dall'ordinanza. I sondaggi intanto continuano per capire da dove sia partita la "contaminazione", così come i controlli sulla tipologia di gasolio, utili per capire se si tratti di una perdita proveniente da un distributore di carburante o dagli impianti di riscaldamento di un'abitazione.