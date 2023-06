Sovraffollamento del liceo linguistico di Milazzo: chiesto un incontro con il Provveditore agli studi

I genitori dei ragazzi che rischiano di non poter frequentare il liceo Linguistico per il sovraffollamento della classe chiedono un incontro col Provveditore degli studi di Messina. Sottolineano la necessità di trovare una soluzione in quanto i loro figli – affermano – hanno accolto queste informazioni “con sgomento e forte preoccupazione”. La loro scelta non è stata fatta con superficialità – tengono a precisare - ma è stata oggetto di lunga riflessione. Ed è scaturita da un mese di orientamento scolastico e di partecipazione agli open day. Questo per loro è un momento delicato e di forte stress: hanno le ultime interrogazioni e verifiche e devono affrontare il loro primo esame scolastico. A tutto ciò si aggiunge lo stress e l’incertezza di dove saranno a settembre. A fine giugno le scuole pubblicheranno i libri di testo per l’anno scolastico successivo, ma in questa situazione di incertezza questi 37 alunni non possono prenotarli e si ritroveranno sui banchi di scuola a settembre senza libri. Chiedono una risposta immediata perché non è giusto lasciarci in stand by , in quest’incubo”. Le famiglie rilevano che è assurdo “che nell’era degli open day (effettuati anche il sabato e la domenica) e della “guerra” per accaparrarsi gli studenti da parte dei vari istituti, una scuola respinga degli studenti. Ha dell’inverosimile. La scuola deve essere inclusiva e accogliere tutti, non discriminare”. Tra l’altro si fa presente che “quest’anno ci sono 3 classi quinte del liceo linguistico, pertanto in un passato recente vi erano tre sezioni: se cinque anni fa hanno formato tre classi prime, perché il prossimo anno non è possibile?”

