Taormina, pass per entrare nel centro storico: De Luca congela l’intero iter

La nuova Amministrazione di Taormina “congela” la procedura di rilascio dei pass avviata nelle ultime settimane della legislatura da poco conclusa.

Lo ha deciso il primo cittadino Cateno De Luca.

Il sistema informatizzato per il rilascio dei nuovi pass era stato avviato il 7 maggio scorso e già in queste settimane diversi cittadini sono entrati nell'apposita piattaforma informatica dedicata dal Comune a questo servizio.

De Luca ora vuole effettuare una ricognizione della situazione e una verifica sia sull'iter in corso, sia soprattutto sulla situazione generale dei permessi rilasciati a Taormina nel corso degli anni, in un quadro complessivo nel quale il numero dei “nulla osta” in circolazione ha superato addirittura il dato dei residenti effettivi (che sono poco meno di 11.000).

«A Taormina sinora si è andati avanti con la logica del "più pass per tutti" - ha fatto sapere De Luca -. La verità è che a Taormina ci sono tanti pass falsi. Li annulleremo tutti. Adesso si aprirà una fase transitoria e poi tutti azzerati. Li rilasceremo solo a chi ne ha davvero diritto. I pass dati sono cinque volte più dei parcheggi disponibili. Non si può pensare di fare politica con il pass: una cosa del genere è inaccettabile».

Già nei prossimi giorni potrebbe esserci una riunione tra l'Amministrazione da poco insediatasi e i vertici della Polizia locale per concordare i prossimi passi su questa vicenda.

