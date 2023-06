Pnrr, lanciato a Messina il bando per i lavori del “Seguenza”

Dopo il Maurolico è la volta del Seguenza. La Città Metropolitana ha messo a bando la progettazione e l’esecuzione dei lavori per la messa in sicurezza del liceo Scientifico più antico della città, il terzo dell’Isola.

Ci sarà tempo sino al 22 giugno per presentare le offerte, mentre i lavori potrebbero partire a novembre, o comunque prima della fine dell’anno.

Si tratta di uno dei quattro grandi impegni che la ex Provincia ha preso attraverso il Piano nazionale di ripresa e resilienza e che coinvolge anche l’Archimede e il Verona Trento per opere che superano i 40 milioni di euro. Le verifiche tecniche e di Sicurezza Sismica hanno portato alla decisione dell’ente di “rinnovare” la struttura. Nella relazione generale si legge che alcuni dei parametri non sono soddisfacenti e così 84 anni dopo la sua realizzazione, possono partire i lavori di adeguamento.

In totale l’impegno economico è di 4.085.000 euro, di questi andranno a base d’appalto 3.102.321 euro, di 160mila euro per la sola progettazione definitiva ed esecutiva.

La realizzazione dell’intervento nella sede di via Sant’Agostino, consentirà la realizzazione dell’ adeguamento/miglioramento sismico della struttura; la messa in opera di interventi per garantire la sicurezza dell’edificio scolastico e l’ efficientamento energetico ed impiantistico dell’edificio.

