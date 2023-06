Messina, nuovo canile comunale con project financing: dovrà ospitare 550 animali

L’argomento della gestione e della cura degli animali più amati dall’uomo, cani e gatti, è finito più volte sotto i riflettori alle nostre latitudini, complice una serie di circostanze: la struttura Millemusi di Castanea, a cui Palazzo Zanca si appoggia per trasferire e accudire i cani, è sovraffollata; quella di via Don Blasco è stata ufficialmente chiusa per carenze di vario genere; le oasi feline proliferano e necessitano di controllo e regolamentazione. Se a tutto ciò si aggiunge la polemica che un anno e mezzo fa riguardò il trasferimento di decine e decine di amici a quattro zampe in un canile di Taurianova, si capisce bene quanto dotarsi di un centro pubblico figuri tra le priorità dell’amministrazione comunale. E lo è a tal punto che una delibera di Giunta dello scorso 21 aprile, sulla “Individuazione e contestuale assegnazione degli obiettivi esecutivi di performance generale di ente e di performance organizzativa da inserire nel redigendo Piano integrato di attività e organizzazione (Piao) 2023-2025” ha fissato tra i punti cardine la realizzazione di un nuovo canile comunale attraverso project financing. Ragion per cui, il dipartimento Servizi ambientali-Servizio sanità di Palazzo Zanca ha emanato un avviso esplorativo per manifestazione di interesse e proposte mirate alla costruzione e gestione di un rifugio destinato al ricovero di cani e gatti e annesso rifugio sanitario comunale mediante appunto progetto di finanza.

In premessa, si specifica che il Comune intende valutare proposte che perverranno in seguito a tale pubblicazione.

