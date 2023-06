Barcellona, argine del Longano: al via lavori di somma urgenza

Sono già iniziati a Barcellona i lavori di somma urgenza per la realizzazione del muro d’argine della sponda sinistra nel torrente Longano in corrispondenza del ponte Calderà, danneggiato dall'ultimo nubifragio.

Lavori disposti con decreto del segretario generale del Dipartimento regionale dell’Autorità di bacino del Distretto idrografico, l’ingegnere Leonardo Santoro, che ha finanziato l'intervento di protezione civile. Si tratta del muro che sorregge la strada arginale provinciale che permette alle autovetture provenienti da Barcellona di imboccare il ponte di Calderà. Un’arteria che risulta interrotta e chiusa al traffico a causa del violento nubifragio del 3 dicembre scorso.

Adesso, dopo che la Città Metropolitana ha disatteso la procedura di somma urgenza di sua competenza, è intervenuta l'Autorità di bacino alla quale il sindaco Pinuccio Calabrò e l'assessore ai rapporti con la Regione Giuseppe Benvegna aveva segnalato le criticità che, oltre alla interruzione della Provinciale, espongono al pericolo di inondazione – in caso di un ingrossamento delle acque torrentizie – anche civili abitazioni costruite ai margini della strada arginale ed esposte a causa dell'erosione del muro d'argine Con lo stesso decreto, in attuazione degli interventi a titolarità o a regia, sono stati nominati il responsabile unico del procedimento ed il direttore dei lavori. Il verbale di somma urgenza è stato acquisito il 2 marzo scorso a firma del dirigente Rosario Celi, e del geometra Luciano Bastino, funzionario direttivo, del Servizio pareri e autorizzazioni ambientali – demanio idrico fluviale e polizia idraulica di Messina dell’Autorità di bacino del Distretto idrografico, che hanno “ravvisato la necessità di operare in somma urgenza in quanto «l’intervento è necessario a prevenire lo stato di pericolo per la pubblica e privata incolumità».

