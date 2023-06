Tesori negati e in vetrina, le bellezze di Messina protagoniste a Scirocco

Dalla Real Cittadella al museo regionale. Una puntata da non perdere quella di Scirocco che questa sera alle 20,30 su Rtp vi porterà alla scoperta di tesori negati e di tesori messi invece in vetrina. Della Real Cittadella e dei segreti che custodisce parleranno numerosi esperti. Tra gli ospiti di Emilio Pintaldi il presidente dell'Autorità di sistema Mario Mega, costretto, nei mesi scorsi, ad emettere un'ordinanza che vieta l'ingresso su quella porzione di territorio gravemente inquinato.

Le telecamere si sposteranno al museo dove grazie al direttore Orazio Micali saranno inquadrati i capolavori esposti ma entreranno per la prima volta nei sotterranei dove ci sono custoditi i resti di Messina antica.

© Riproduzione riservata