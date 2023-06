Messina, sabato e domenica chiuso in uscita lo svincolo di Gazzi

Nel percorso a ostacoli della tangenziale di Messina arrivano tre weekend caratterizzati da ulteriori restrizioni. Lo ha fatto sapere nei giorni scorsi Autostrade Siciliane, ma solo attraverso il proprio sito web, senza alcun comunicato stampa, frutto dell’anomalia perdurante dell’assenza di un ufficio che si occupi dei rapporti con i giornalisti.

Anomalia che rende particolarmente complicato far sapere ai cittadini se e quando ci sono novità in autostrada. E considerato che le novità sono pressoché all’ordine del giorno, è evidente che quell’anomalia va risolte e anche in fretta.

Tornando alla comunicazione, «al fine di consentire l’esecuzione dei lavori di manutenzione dei sottopassi ricadenti nelle rampe dello svincolo di “Messina Gazzi” - Tangenziale di Messina - Autostrada A/20 Messina – Palermo, all'altezza del Km. 5+065, si procederà alla chiusura parziale dello stesso», si legge nel sito dell’ex Consorzio.

In particolare lo svincolo di Gazzi verrà chiuso «limitatamente alla rampa in uscita, per i veicoli in transito in direzione Catania, nelle fasce orarie di cui al seguente crono-programma». E cioè domani, sabato 3, dalle 7 alle 19, domenica 4, dalle 7 alle 19.

La rampa in ingresso, invece, per i veicoli in transito in direzione Catania, verrà chiusa nei prossimi fine settimana: sabato 10 dalle 7 alle 19 e domenica dalle 7 alle 19; sabato 17 e domenica 18, sempre dalle 7 alle 19. Gli svincoli consigliati sono, ovviamente, Messina Centro e San Filippo.

