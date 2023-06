Messina, da lunedì scatta la disinfestazione. Il calendario

“A partire da lunedì 5 giugno sarà avviato dalla Società Messinaservizi Bene Comune, nel rispetto del contratto di servizio, il cronoprogramma degli interventi di disinfestazione in città, che si aggiunge alle attività di deblattizzazione già in corso”. A comunicarlo il sindaco Federico Basile. “Il servizio interesserà le tre aree cittadine nord centro e sud – spiega la presidente della MSBC Mariagrazia Interdonato – e articolato su tre settimane, con l’impiego in alcuni itinerari di mezzi transpallet.

Il calendario

Lunedì 5 avvieremo l’attività di disinfestazione nella zona Nord e proseguiremo, giovedì 8 nell’area del Centro città, e giovedì 15 nella zona Sud”. Si raccomanda alla cittadinanza di evitare l’esposizione all’aperto di alimenti e indumenti; di mettere al riparo animali domestici e da compagnia; di chiudere finestre e balconi; e di lavare accuratamente frutta e verdura coltivata in orti e giardini del centro urbano”.Si avvisa inoltre che nel caso di condizioni meteorologiche avverse la programmazione potrebbe subire variazioni.

Nel dettaglio

In dettaglio le zone interessate: AREA NORD 5 giugno 2023

Torrente Trapani (da incrocio V.le Margherita al santuario Madonna di Trapani), V.le R. Margherita (daltorrente Trapani all’incrocio Via Palermo), Via Palermo (dall’incrocio V.le R. Elena a Centro Neurolesi),V.le Giostra, S. Michele, Ritiro, Q.to Manzoni, S. Chiara, Villa Lina, S Jachiddu, Tre Monti, VillaggioSvizzero, V.le R. Elena, Fornaci Alte e Base, S. Licandro Annunziata (fino a Campo Italia), V.le DellaLibertà (fino incrocio Annunziata).

6 giugno 2023 Annunziata (lato DX fino a C.da Citola), Villaggio Matteotti, Nuova Panoramica dello Stretto (fino aGranatari), Via Consolare Pompea (fino a Mortelle), Ganzirri, Torre Faro, Curcuraci, Marotta, TorrentePace, Torrente Guardia, Faro Superiore.

7 giugno 2023 S.S. 113, Castanea, Salice, Masse (S. Giorgio, S. Giovanni, S. Lucia e S. Nicola), Gesso, San Saba,Acqualadroni, Rodia, Orto Liuzzo.Si ricorda, infine, che le isole ecologiche di Pistunina e Gravitelli da lunedì 5 saranno chiuse durante la fascia pomeridiana.

© Riproduzione riservata