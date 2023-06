Messina, il 24 luglio laurea ad honorem a Vincenzo Nibali

Si rinnova l’appuntamento al Teatro Antico di Taormina per la Cerimonia di Consegna dei Diplomi di Laurea. La manifestazione si terrà la sera del 24 luglio ed è aperta agli studenti che hanno conseguito una laurea triennale oppure una magistrale o magistrale a ciclo unico tra maggio 2022 e aprile 2023. I laureati potranno celebrare, in una cornice suggestiva, il traguardo raggiunto e condividere, con tutta la comunità accademica, un momento di festa, all’insegna dell’orgoglio e del senso di appartenenza.

Quest'anno tra gli ospiti della Cerimonia ci sarà anche Vincenzo Nibali, pluricampione di ciclismo che in carriera ha trionfato ai tre Grandi Giri di Italia, di Francia e di Spagna, all'iconica Milano-Sanremo ed al Giro di Lombardia, una classica monumento del ciclismo mondiale. Lo Squalo dello Stretto, così soprannominato per le sue origini messinesi rivendicate con orgoglio e per la sua spregiudicatezza in corsa, verrà insignito della Laurea ad honorem in “Scienze e Tecniche delle Attività Motorie Preventive e Adattate" quale riconoscimento per il prestigioso palmares ed i meriti sportivi, per l'attenzione dedicata alla formazione scolastica e sportiva di giovani atleti - attraverso la fondazione del Team Nibali - e per aver coltivato il suo impegno sociale a favore di onlus che si battono per sconfiggere la distrofia muscolare.

© Riproduzione riservata