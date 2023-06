Messina, Giostra e il narcotraffico: 65 davanti al gup

Adesso c’è una data precisa. Si aprirà infatti il prossimo 27 giugno la maxi udienza preliminare davanti al gup Claudia Misale per l’operazione antidroga denominata “Impasse”, con cui la Dda e la Guardia di Finanza nel dicembre scorso dopo mesi d’indagine hanno smantellato un’organizzazione specializzata nel narcotraffico, che aveva come quartier generale il rione di Giostra e come “terreni di rifornimento” la Calabria e il Catanese.

Sono ben 65 gli imputati per i quali nei mesi scorsi i sostituti della Dda Francesco Massara e Antonella Fradà avevano chiesto il rinvio a giudizio. Ecco i loro nomi: Francesco Cuscinà, Giovanbattista Cuscinà, Nicola Mantineo, Viviana Di Blasi, Maria Cacopardo, il collaboratore Giovanni Bonanno, Bruno Gioffré (di San Luca in Calabria), Antonio Pelle (di San Luca in Calabria), Tiziana Mangano, Pietro Squadrito, Francesco Spadaro, Gianluca Siavash, Deborah Mandini, Davide Lo Turco, Alessia Maccarrone, Saverio Maisano (di Palizzi in Calabria), Davide Antonino Zaccuri (di Melito Porto Salvo in Calabria), Pasquale Mollica (di Melito Porto Salvo in Calabria), Gaetano Litterio Geraci (di Catania), Mario Bonaventura (di Catania), Umberto Suraci (di Reggio Calabria), Giuliano Antonio Suraci (di Reggio Calabria), Daniele Sulas (di Reggio Calabria), Francesco Alati (di Melito Porto Salvo in Calabria), Davide Stronconi, Graziano Castorino, Giuseppe Castorino, Antonio Patrick Emanuele, Giuseppa Di Amico Giando, Maurizio Papale, Giovanni Vezzosi (di Catania), Gianpaolo Scimone, Calogero Rolla (di S. Agata Militello), Filippo Bonanno, Rosa Bonanno, Natale Viola, Maurizio Trifirò, Carmelo Lo Duca, Salvatore Lo Duca, Benedetto Mesiti, Michele Fusco, Daniele Giannetto, Alessandro Buonasera, Antonino Alessandro, Giuseppe Abate, Carmelo Menoti (di Mandanici), Francesco Giuffrida, Francesco Musolino, Kevin Giovanni Calarese, Salvatore Chiarenza (di Catania), Nunzio Pantò, Santo Sarantaro, Claudio Rotondo, Silvia Sanò, Giuseppe Galli, Emanuele Bonasera, Antonio Di Blasi, Giuseppe De Francesco (di Fiumedinisi), Maria Frisone, Milena Cuscinà, Antonio Cuscinà, Pietro Squadrito, Tamara Squadrito, Santina Lanzafame, Angela Scalia (di Locri in Calabria).

Leggi l'articolo completo sull'edizione cartacea di Gazzetta del Sud - Messina

© Riproduzione riservata