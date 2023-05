Il pedaggio gratuito sulla A20 Barcellona-Milazzo sarà attivo nei prossimi giorni

L'esenzione del pedaggio autostradale sulla A20 Messina-Palermo ci sarà ed entrerà in vigore nei prossimi giorni. Il ministero ha accordato l’esenzione del pedaggio nel tratto Barcellona PG-Milazzo a causa dei lavori sul ponte Mela. Per quanto riguarda la data di inizio dell’esenzione sarà il CAS stesso a darne comunicazione nei prossimi giorni. Certamente una notizia positiva per i numerosi pendolari e gli automobilisti che percorrono quotidianamente quel tragitto.

