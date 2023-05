Autonomia differenziata, CGIL e UIL Messina chiedono a Schifani di ritirare l'appoggio al Governo

Conferenza stampa Cgil e Uil Messina sulle nuove iniziative per dire no al progetto di Autonomia differenziata voluto dal ministro Calderoli e sposato dal governo nazionale. L’incontro si è tenuto a piazza Cairoli per significare una mobilitazione che prosegue in maniera serrata con il pieno coinvolgimento della cittadinanza. Cgil e Uil hanno promosso una petizione per chiedere al presidente della Regione di ritirare l'appoggio al progetto del Governo nazionale. “La raccolta firme – dichiarano i segretari generali della Cgil Messina Pietro Patti e della Uil Messina Ivan Tripodi -, che vedrà le nostre organizzazioni sindacali impegnate nelle sedi sindacali, nei luoghi di lavoro e nelle piazze -, è uno strumento che va in difesa dei diritti dei cittadini siciliani, partendo dal diritto alla salute, ad un sistema sanitario pubblico efficiente e non indebolito a causa del provvedimento del Governo, nonché sui temi dell’istruzione e dei trasporti. Il progetto voluto dal ministro Calderoli accrescerà le disuguaglianze sociali nel territorio con conseguenze sulle regioni del Sud. Per questo il no delle istituzioni siciliane deve essere secco e deciso”.

