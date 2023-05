Ponte sullo Stretto, Salvini: "Cantiere nel 2024 e in 7-8 anni il transito del primo treno"

«Abbiamo approvato il decreto che riporta in vita la società Stretto di Messina, l’attualizzazione di un progetto che va aggiornato alle norme tecniche e di sicurezza vigenti, se tutto procede come previsto, nell’estete 2024 ci sarà l’apertura dei cantieri e i tecnici mi dicono che ci vorranno tra i 7-8 anni per il transito del primo treno, della prima auto e del primo tir». Lo ha detto il vicepremier e ministro dei trasporti e delle Infrastrutture, Matteo Salvini, ad un evento dell’Ance, rispondendo ad una domanda sul Ponte.

