Messina, il mercato Vascone si sposta nel parcheggio per il restyling

Da un problema ad un’opportunità. Che il mercato Vascone dovesse trasferirsi per qualche tempo per dar modo di effettuare i lavori necessari per il suo restyling, lo si sapeva da un po’. Quello che è emerso da meno tempo è che questo trasferimento avverrà nel parcheggio d’interscambio che è in costruzioni in questi mesi proprio in via Catania. Una soluzione tampone per un problema temporaneo. Per molti mesi si è ipotizzato che durante gli otto, dieci mesi in cui il mercato fosse stato un cantiere i banchi dei commercianti si sarebbero spostati nella parte a valle di Villa Dante, in piazza Dante Alighieri, nel controviale usato per lo più dai bus. Solo chi avesse avuto di banchi frigo avrebbe trovato posto nella zona in cui c’è un capolinea dell’Atm di fronte al Gran Camposanto. A marzo scorso sono poi cominciati i lavori per la realizzazione del parcheggio d’interscambio in via Catania. La carreggiata lato mare dell’ampia arteria non è più utilizzata dalle auto per andare verso il Policlinico ma diventerà un’area di sosta a disposizione di chi deve andare in centro o nei paraggi di Provinciale. Ingresso automatizzato, sbarra e pagamento elettronico, insomma la stessa impronta di quello già aperto, ma non a pieno regime, sul viale Europa e nella vicina via San Cosimo. L’idea dell’amministrazione, in particolar modo dell’assessore Salvatore Mondello, è quella di sfruttare, non appena sarà pronto, quello spazio e, invece di aprirlo immediatamente alle auto, di usarlo per piazzare i box dei commercianti del Vascone fino a che il mercato non sarà pronto.

