“Dal PNRR alle vaccinazioni: vecchie e nuove strategie di prevenzione”, se n'è parlato a Taormina

Il 26 e 27 maggio si è tenuto nella splendida cornice del teatro greco di Taormina l’inaugurazione della quinta edizione della due giorni igienistica taorminese dal titolo “Dal PNRR alle vaccinazioni: vecchie e nuove strategie di prevenzione”, organizzato dall’UOSD di Igiene Ospedaliera, diretta dal prof. Raffaele Squeri. Il convegno ha visto ospiti gli igienisti di tutta Italia, introdotti dal prof. Silvio Brusaferro, dalla prof.ssa Roberta Siliquini e dal prof. Carlo Signorelli con la sessione “La formazione multidisciplinare degli specialisti in Igiene e Sanità Pubblica”. A seguire la sessione dal titolo “La vaccinazione: dall’infanzia alla senescenza” ha trattato l’importanza di tale pratica come strumento essenziale di sanità pubblica a tutela non solo delle malattie infettive ma anche dell’antibiotico resistenza, fenomeno sempre più importante nel panorama internazionale che, nell’ottica dell’approccio One Health, richiede misure sempre più “energiche” per la sua scomparsa, con un ruolo non secondario dei cambiamenti climatici nel determinismo. La sessione finale, sulla riorganizzazione del servizio territoriale, ha concluso la due giorni congressuale.

