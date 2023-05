Incidente lungo l’A20, grave un motociclista: è un 60enne di Barcellona

L’autostrada A20 Messina-Palermo continua ad essere scenario di incidenti. Nel primo pomeriggio di oggi, intorno alle 14, dopo lo svincolo di Rometta in direzione Palermo, un sessantenne di Barcellona alla guida di una motocicletta per cause in corso di ricostruzione ha perso il controllo andando a finire sull’asfalto, dopo avere urtato la segnaletica posta lungo il percorso. Si è trattato, a quanto pare, di un incidente autonomo.

L’uomo è stato trasferito in elisoccorso al Policlinico di Messina a causa delle ferite riportate nella zona toracica. Gli agenti del distaccamento di Polstrada di Barcellona hanno immediatamente allertato il 118 e fatto accorrere un’ambulanza, i cui sanitari però nel prestare i primi soccorsi al 60enne, constatata la gravità delle sue condizioni, hanno ritenuto urgente il trasferimento immediato all’ospedale di Messina.

Il mezzo, atterrato in uno slargo dell’autostrada, all’altezza di Villafranca Tirrena, ha così consentito il trasporto dell’uomo al Policlinico, dove al momento risulta in prognosi riservata, ricoverato in Rianimazione. Da quanto emerge, il centauro viaggiava con altri due amici che, a loro volta, lo precedevano a bordo delle loro moto. Non si conosce l’origine dell’incidente, se sia stato causato da un malore, da una distrazione o da altro ancora. Sulla ricostruzione è al lavoro approfonditamente la Polstrada.

© Riproduzione riservata