Violenza sessuale su una 17enne, inflitte tre condanne a Patti

Pesanti condanne sono state disposte nei confronti di tre giovani residenti nell’hinterland dei Nebrodi, accusati in concorso di violenza sessuale aggravata ai danni di una ragazzina 17enne all’epoca dei fatti.

Il collegio del Tribunale di Patti - presidente Ugo Scavuzzo, a latere Eleonora Vona e Giovanna Ceccon - ha condannato a 7 anni e 6 mesi di reclusione Carmelo Todaro ed Alessio Pulvino, mentre nei confronti di Marco Pulvino è stata applicata la pena a 6 anni di reclusione.

I tre rispondevano per fatti accaduti nel dicembre 2018 in un centro dell’area occidentale del comprensorio tirrenico nebroideo.

Secondo l’imputazione la ragazzina, originaria della Romania, dopo essere stata indotta ad assumere sostanze alcoliche e stupefacenti e dunque in condizioni di inferiorità psichica e fisica, sarebbe stata costretta a subire atti sessuali consistenti in palpeggiamenti ripetuti delle parti intime, finché la stessa non cadde addormentata proprio per gli effetti dell’assunzione di alcool e droga. Tutti e tre gli imputati sono stati quindi dichiarati interdetti in perpetuo dai pubblici uffici, oltreché legalmente per la durata della pena, da qualunque incarico in scuole o altre strutture pubbliche e privata frequentate da minori e da qualsiasi ufficio attinente alla tutela, curatela ed amministrazione di sostegno.

